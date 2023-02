Ragazzino preso a calci e pugni nel parco

Aggressione al parco del Meredo di Seregno ai danni di un ragazzino. Calci e pugni da un gruppo di coetanei.

Ragazzino preso a calci e pugni

A Seregno ancora un episodio di cronaca che coinvolge dei minori, dopo la grave aggressione alla stazione ferroviaria. Sabato pomeriggio nel parco agricolo del Meredo un ragazzino è stato affrontato da un gruppo di almeno sei minorenni in un prato, non distante dall’ingresso di via Saronno. Il malcapitato si trovava in compagnia di un amico.

La vittima soccorsa da due adulti

La vittima è stata colpita più volte con calci e pugni. L'aggressione sarebbe proseguita se non fossero intervenuti due adulti che passeggiavano nel parco agricolo, fra loro un professore di scuola media. Al loro arrivo la gang è scappata a piedi, in direzione di un boschetto verso Baruccana di Seveso. Il minore, comprensibilmente sotto shock, aveva il volto sanguinante e segnato dalle percosse.

"Questa generazione ha bisogno di aiuto"

Il docente, che al parco era sprovvisto del cellulare, si è poi rivolto al Comando di Polizia Locale per segnalare l’accaduto. "Bisogna fare qualcosa di serio e di straordinariamente coraggioso, questi ragazzini e questa generazione hanno bisogno di aiuto", ha commentato uno dei due soccorritori dopo il grave episodio nel parco.