Seregno

Impegnati i pompieri volontari delle caserme di Seregno e Carate dopo il cedimento in un edificio dismesso in via San Protaso.

Nella mattinata odierna, sabato 2 aprile, intervento dei Vigili del fuoco a Seregno in via San Protaso, in centro città, per la caduta di calcinacci a terra.

Cadono calcinacci, intervento dei Vigili del fuoco

Questa mattina intorno alle 10 l'intervento dei Vigili del fuoco in via San Protaso, in centro città. Da un vecchio immobile disabitato sono caduti a terra tegole e mattoni. Sul posto per verificare il dissesto di alcuni elementi costruttivi e la messa in sicurezza è accorso il personale volontario dalle caserme di Seregno con l'autopompa e Carate con l'autoscala. Un tratto di strada e una porzione del cortile interno sono stati transennati per il pericolo di ulteriori cedimenti dal fatiscente caseggiato. Non si sono registrati feriti. Nei giorni scorsi l'intervento dei Vigili del fuoco per un incendio in via Torricelli.