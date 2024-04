Aeb-A2A, udienza preliminare aggiornata al 28 giugno

Presso il Tribunale di Monza l’udienza preliminare davanti al Gup, Elena Sechi, nel procedimento sull'integrazione industriale tra Aeb e A2A, che chiama in causa anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi.

La costituzione di parte civile

Oggi, venerdì 5 aprile, l'udienza preliminare del procedimento sull'aggregazione industriale delle società multiutility Aeb, partecipata dal Comune di Seregno e A2A. I legali dei Comuni di Seregno e Limbiate, fra i soci dell'azienda e dell'ex consigliere comunale Tiziano Mariani hanno depositato l’atto di costituzione di parte civile, mentre gli avvocati dei Comuni di Desio, Varedo e Bovisio Masciago si sono riservati di valutare la costituzione. Il Giudice ha quindi disposto un rinvio al 28 giugno per poter interloquire sulle richieste.

Sei le persone chiamate in causa

Il giudice si dovrà esprimere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla pubblica accusa per sei persone, accusate di turbativa d’asta e di turbata libertà nella scelta del contraente: oltre al sindaco, l’assessore Giuseppe Borgonovo, il segretario comunale Alfredo Ricciardi, l’ex presidente di Aeb Loredana Bracchitta, l’ex presidente di A2A Giovanni Valotti e Pierluigi Troncatti, partner di Roland Berger.

I legali dell'ex presidente di Aeb

"Non possiamo che ribadire come l’operazione di aggregazione non abbia cagionato alcun danno ai Comuni soci, e di conseguenza anche ai cittadini tutti, che anzi ne hanno tratto indubbio beneficio in termini economici - commentano gli avvocati Fabrizio Ventimiglia, Roberto De Vito e Davide Zaninetta che difendono l'ex presidente di Aeb, Loredana Bracchitta - Per tale ragione siamo fiduciosi che verrà presto accertata la correttezza dell’operato dell’avvocato Bracchitta e di tutti i soggetti coinvolti, che hanno agito nell’esclusivo interesse dei cittadini e degli stessi Comuni soci, con il supporto di advisor e consulenti di riconosciuto e primario standing".