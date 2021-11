Camion contro camion in autostrada: perde il carico e lo semina per chilometri

Nella notte

Lo scontro nel tratto tra Cambiago e Cavenago. Coinvolte anche due auto, una ha centrato un bancale disperso sulla carreggiata.

Non ha visto il camion fermo ai lati dell'autostrada per cambiare una ruota e lo ha centrato in pieno distruggendo il rimorchio e seminando il contenuto su tutta la carreggiata.

Camion contro camion in autostrada

Un grave incidente ha coinvolto nella notte di martedì 16 novembre 2021, due mezzi pesanti. Lo scontro è avvenuto lungo la A4 nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e Cambiago intorno alle 2.

Protagonista il conducente di un Tir della Bartolini che stava portando la merce verso i magazzini di smistamento. Il conducente non si è accorto di una bisarca (il camion che trasporta auto) ferma ai lati della strada per cambiare una ruota. Lo scontro è stato violento e inevitabile.

Altre due auto coinvolte

Il Tir della Bartolini si è distrutto e dal rimorchio è fuoriuscito tutto il carico che è caduto pericolosamente in mezzo alla strada. Complice la scarsa visibilità notturna, altre due auto sono rimaste coinvolte nell'incidente. Una di queste, in particolare, si è schiantata contro un bancale in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti ambulanze e automedica in codice rosso per prestare soccorso al conducente del Tir e all'automobilista, due uomini di 45 e 46 anni. Fortunatamente le condizioni sono apparse meno gravi del previsto e sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Stradale che ha dovuto deviare il traffico per permettere la rimozione del materiale caduto in mezzo alla strada. Pesanti ripercussioni sulla viabilità sino a questa mattina.