Camion in fiamme sulla provinciale

In pochi minuti le fiamme hanno divorato il telone e il materiale contento nel cassone.

Ancora un camion in fiamme ad Agrate

Ancora un camion distrutto da un incendio, come accaduto una settimana fa al confine tra Agrate Brianza e Caponago. E' accaduto all'alba di oggi, lunedì 26 febbraio, sempre ad Agrate Brianza. L'allarme è scattato poco prima delle 7 lungo la Sp13, nei pressi di un distributore di benzina, all'altezza del centro direzionale Colleoni, poco dopo il sottopasso della Tangenziale Est.

Fiamme domate dai Vigili del fuoco, mezzo distrutto

A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso conducente, rimasto illeso, del grosso mezzo che viaggiava in direzione di Monza. Sul posto in pochi minuti sono giunti i Vigili del fuoco con un'autopompa e un'autobotte dalla sede centrale di Monza. Le fiamme sono state domate velocemente anche se i pompieri hanno dovuto lavorare un paio d'ore per mettere in sicurezza il mezzo, andato distrutto.

L'intervento dei Vigili del fuoco