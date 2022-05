Varedo

Camion perde il carico, decine di casse d'acqua in strada. Disagi questa mattina, lunedì, sulla Saronno-Monza: tante bottiglie di vetro in frantumi, sul posto la Polizia Locale

E' ancora rallentata la circolazione sulla Saronno-Monza, all'altezza di Varedo, a causa di un autoarticolato che ha rovesciato in strada buona parte del carico che stava trasportando. Alla rotatoria di viale Brianza si sono riversate sull'asfalto decine di cassette di plastica contenenti bottiglie di vetro piene d'acqua che sono andate in frantumi. Ancora da chiarire come il camion abbia perso il carico mentre percorreva la rotatoria in direzione di Limbiate. Il conducente si è subito fermato e ha avvisato la Polizia Locale.

Disagi e rallentamenti

L'episodio è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, lunedì 16 maggio: sul posto sono intervenuti gli agenti del comando di via San Giuseppe. La circolazione stradale non è interrotta ma rallentata perché le casse rovesciate hanno occupato parte della carreggiata in direzione Limbiate ma non tutta. Si stima che per ripulire la strada e ripristinare le condizioni di sicurezza ci vorranno ancora un paio d'ore. Per risolvere il disagio sarà necessario l'intervento di un autocarro con ragno meccanico che dovrà sollevare il materiale sull'asfalto.