Camion sfonda il guardrail, paura sulla Teem

Codice rosso sulla Teem, nel tratto compreso tra Caponago e Pessano con Bornago che precede lo svincolo con l'autostrada A4. Un camionista si è schiantato contro una cuspide.

Codice rosso sulla Teem

Attimi di paura quelli che ha vissuto oggi, giovedì 11 maggio 2023, un camionista che stava viaggiando sulla A58 nord (Teem).

Poco dopo le 16.15 si è schiantato con il mezzo pesante contro la cuspide ubicata allo svincolo che precede l'ingresso in autostrada. L'urto forte ha divelto una parte del guardrail, che è finito sulla carreggiata, con potenziale rischio dei veicoli che fossero passati in quel momento.

I soccorsi sono sopraggiunti immediatamente in codice rosso, quello di massima emergenza. Sono arrivate un'automedica e un'ambulanza, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia stradale.

Non si sono registrate gravi conseguenze

Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale per l'autista alla guida del camion, un 42enne che ha rifiutato il ricovero per i controlli del caso.