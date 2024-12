Canna fumaria a fuoco, pompieri al lavoro a Carnate

Una giornata intensa quella di ieri, lunedì 30 dicembre, per i Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza. Prima l'intervento a Seregno, per una lavanderia andata a fuoco, poi a Carnate per un incendio che ha coinvolto una canna fumaria.

carnate incendio canna fumaria

Incendio a Carnate

Erano le 17 ieri quando è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco a Carnate, in via Carlo Porta, per una canna fumaria di un'abitazione avvolta dalle fiamme.

I pompieri, con l'ausilio dell'autoscala, hanno raggiunto il tetto e raffreddato il condotto fumario con l'acqua per poi procedere alla verifica con l'utilizzo della termocamera per escludere la presenza di braci ancora attive.

Pompieri al lavoro

Importante il dispiegamento di forze: l'autopompa da Vimercate, una seconda autopompa, l'autoscala e l'autobotte dal distaccamento di Merate. Fortunatamente non si sono registrati feriti.