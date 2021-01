Cantiere a Carate, sospesa l’erogazione dell’acqua a Costa

A Carate Brianza il cantiere per l’estensione della rete idrica costringerà la frazione di Costa Lambro a rimanere senz’acqua.

Si estende la rete idrica a Carate

Domani, sabato 16 gennaio i cittadini di Costa Lambro non avranno a disposizione l’acqua dalle 8 del mattino fino almeno al primo pomeriggio. Lo comunica la società BrianzAcque al lavoro per estendere la rete idrica nella frazione nel tratto che va da piazza della chiesa (piazza San Martino), tra via Stanga Busca e via Crivelli, fino alla Strada provinciale SP155.

I lavori, coordinati dal settore acquedotto dell’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico brianzolo, sono iniziati a metà dello scorso dicembre. Termineranno – secondo il cronoprogramma – entro fine gennaio , salvo imprevisti o condizioni meteo avverse. Lo specifico intervento su via Stanga Busca sarà eseguito, come detto, nella giornata di domani sabato 16 gennaio con sospensione della fornitura dalle 8 fino al termine dei lavori previsto per il primo pomeriggio.

I volantini di avviso sono già stati diffusi tra gli utenti interessati. Complessivamente la rete sarà allungata di quasi mezzo chilometro per un costo dell’intervento pari a circa 125 mila euro.

Nei giorni scorsi, altri interventi programmati da BrianzAcque sono stati realizzati tra le vie Sauro, Pellico e Cesana dove si sono verificate perdite che hanno reso necessario provvedere a riparare i guasti. Una perdita occulta è stata rilevata anche in via San Giuseppe, dove le opere sono “da riprogrammare nei prossimi giorni”, come comunica l’azienda. In questi giorni erano calendarizzati lavori sulla rete idrica anche in via Verri.

TORNA ALLA HOME.