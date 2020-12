Carate, cantiere: disagi a Costa Lambro

Cantiere e lavori in via Montello a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza.

Carate, lavori per la nuova tubazione dell’acquedotto

Da mercoledì prossimo 9 dicembre viene segnalata la chiusura temporanea di parte di via Montello a Carate Brianza per la realizzazione di una nuova tubazione dell’acquedotto.

La società BrianzAcque, gestore unico del ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza, avvierà i lavori in via Montello a Carate Brianza per l’urgente necessità di realizzare una nuova conduttura. I lavori richiederanno la chiusura di parte di via Montello, permettendo in ogni caso l’accesso alle scuole della frazione.

L’intervento, secondo quanto spiegano dalla sede della società, verrà organizzato in due fasi, un primo tratto che riguarderà la chiusura della via dalla piazza della chiesa parrocchiale di San Martino, in via Crivelli, fino ai parcheggi davanti alla discesa per l’accesso alla scuola e un secondo tratto, invece, dalla strada provinciale Sp 155 fino a prima della rampa per l’accesso al plesso scolastico.

La fine dei lavori è prevista per la data del 31 gennaio 2021. L’impresa appaltatrice – fanno sapere da BrianzAcque – si impegna nello svolgimento delle attività con l’obbiettivo di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione.

