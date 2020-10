Capitanio: “Silenzio del Governo su via Dante a Bernareggio”

Su via Dante a Bernareggio e sugli sfollati che da 4 anni sono fuori casa è intervenuto nuovamente il deputato della Lega Massimiliano Capitanio.

Ha chiesto spiegazioni e una risposta celere il deputato concorezzese della Lega, Capitanio, che dopo più di un anno dalla sua interrogazione presentata in parlamento a Roma non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale dai rappresentanti del Governo. Gli abitanti di via Dante 52 avevano dovuto abbandonare la propria casa dopo che il crollo di parte della strada aveva causato anche lo smottamento del terreno sotto la loro abitazione, rimasta seriamente danneggiata a livello strutturale. Da quel giorno gli abitanti hanno dovuto trovare delle nuove residenze in attesa di un ritorno a domicilio.

“Sono passati 442 giorni dalla mia interrogazione sul dramma dei cittadini sfollati dalle proprie abitazioni di via Dante a Bernareggio e il Governo non ha speso nemmeno pochi minuti per rispondere: questo silenzio è imbarazzante e colpevole – ha affermato il deputato Massimiliano Capitanio – Dopo 4 anni e mezzo lontani dalle proprie abitazioni, questi cittadini meritano attenzione e, soprattutto, una soluzione definitiva. A noi non interessa la filosofia o lo scarico di responsabilità, a questo punto pretendiamo azioni concrete. In queste ore non solo solleciterò Palazzo Chigi a prendere posizione, ma sto lavorando anche a un emendamento alla legge di bilancio per la sospensione dei mutui. Si faccia di tutto per far emergere definitivamente alcune responsabilità che, carte alla mano, sembrano davvero oggettive. Si renda meno angosciante e dannosa l’attesa dei cittadini, gli unici che finora hanno pagato pur non avendo nessuna colpa. Non c’è più tempo da perdere”.