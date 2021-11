Scontro violentissimo

Lo schianto è avvenuto al confine con Pessano: soccorsi in codice rosso.

Caponago, altro grave incidente lungo la Strada provinciale 215 dopo quello avvenuto ieri sera, domenica 31 ottobre 2021. Lo schianto si è verificato al confine con Pessano: soccorsi in codice rosso.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 di oggi, lunedì 1 novembre, a Caponago, lungo la Strada provinciale 215, non lontano da dove ieri sera, domenica 31 ottobre 2021, due vetture si sono scontrate violentemente (e in cui ad avere la peggio è stato un 26enne, ricoverato al San Raffaele in gravi condizioni). Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, ma quel che è certo è che si tratta di uno scontro molto violento tra due auto, una delle quali si è ribaltata sul lato della carreggiata. Probabile, poi, che la forte pioggia che si sta abbattendo sul nostro territorio possa essere tra le cause dell'incidente. Sul posto sono accorse in codice rosso tre ambulanze e un'automedica, impegnate a soccorrere le persone presenti a bordo delle due vetture.

Cinque persone coinvolte, tre portate in ospedale

Cinque le persone rimaste ferite nello schianto: una giovane di 13 anni, due donne di 41 e 63 anni e due uomini di 50 e 56 anni. Fortunatamente nessuno dei coinvolti versa in gravi condizioni. Tre di loro sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.

Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco di Milano, oltre ai Carabinieri delle stazioni di Monza e di Pioltello. Traffico in tilt in tutta la zona.