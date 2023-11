Carate, auto a gpl in fiamme nel parcheggio vicino all'ospedale

Intervento dei Vigili del fuoco domenica nel tardo pomeriggio a Carate Brianza, nel parcheggio di via Mosé Bianchi vicino all'ospedale cittadino.

Incendio a Carate Brianza

Il rogo ha interessato, attorno alle 18, una Opel Corsa alimentata a gpl, di proprietà di una donna, con le fiamme che hanno avvolto in pochi secondi la parte anteriore del veicolo posteggiato a ridosso di un cassonetto per la raccolta degli indumenti usati.

Immediato l’intervento dei pompieri del comando di Monza e Brianza, che hanno impedito che l’incendio assumesse proporzioni più gravi. Sul posto, richiamati da alcuni residenti che avevano notato il fumo e le alte fiamme alzarsi dal cofano dell'utilitaria, sono intervenute l’autopompa del distaccamento di Seregno e l’autobotte dal distaccamento volontario Marchese Ferdinando Cusani di Carate Brianza.

Vigili del fuoco in posto

I pompieri hanno dapprima domato l'incendio e poi messo in sicurezza la zona all'intorno del parcheggio dove il mercoledì mattina da qualche settimana si svolge il mercato agricolo contadino. Fortunatamente le fiamme non hanno interessato altri veicoli. Restano ancora sconosciute, al momento, le cause che hanno sprigionato il rogo.