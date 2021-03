Carate Brianza, aperta la quarta farmacia in città

Sarà inaugurata domani, giovedì 18 marzo la quarta farmacia a Carate Brianza.

Carate Brianza, in via All’Isola ad Agliate

La nuova farmacia nella frazione di Agliate ha aperto ufficialmente i battenti venerdì della scorsa settimana. I primi clienti hanno potuto varcare la soglia della nuova attività in via All’Isola. Dietro il bancone Gianfranco Moraschi e Margherita Zamarin, entrambi con esperienze di direzione alle farmacie comunali di Segrate.

«Giovedì British Telecom ha attivato il sistema informatico sanitario e abbiamo deciso di aprire il giorno dopo. Ci è voluto più tempo del dovuto ma ora siamo finalmente operativi», ha spiegato la dottoressa Zamarin.

A segnalare l’apertura del nuovo locale destinato alla vendita di medicinali è stata anche la messa in funzione della classica croce verde, posizionata all’incrocio tra via Cavour e via All’Isola. Quella di Agliate, a fianco della storica edicola di Luciano Brenna, è la quarta farmacia di Carate Brianza, che va ad aggiungersi ai tre presidi storici: la farmacia Varisco di via Mascherpa, la farmacia Merati di via Volta e la farmacia Gatti in piazza della Chiesa.

L’inaugurazione giovedì mattina

L’inaugurazione ufficiale è in programma giovedì mattina, alle 10, con il taglio del nastro al quale presenzierà il sindaco Luca Veggian.

L’apertura della quarta farmacia è stata possibile con le modifiche introdotte nel 2012 dal Decreto legge «Cresci Italia» sulle liberalizzazioni, che, come noto, ha stabilito il rapporto di una farmacia ogni 3300 abitanti. Fino a sette anni fa era consentita, invece, la presenza di una farmacia ogni 5 mila abitanti per i Comuni fino a 12.500 residenti e di una farmacia ogni quattromila abitanti, invece, per tutti gli altri Comuni.

A Carate Brianza è prevista anche l’apertura di una quinta rivendita di farmaci: è stata individuata a servizio del quartiere residenziale del rione del Valà, nell’area compresa tra viale Brianza e via Mosé Bianchi. Al momento, però, non è ancora stata assegnata.