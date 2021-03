Carate Brianza, bimbo di 8 anni investito in bicicletta

Paura a Carate Brianza per un bimbo di 8 anni investito in sella alla bicicletta.

L’incidente a Carate in via Don Tazzoli

Brutto incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì 31 marzo a Carate Brianza, dove un bambino di 8 anni è stato letteralmente travolto da un furgoncino nella zona residenziale, all’altezza dell’incrocio tra via Don Enrico Tazzoli e via Ugo Foscolo.

Sul posto è intervenuta l’autoambulanza della Croce Bianca di Giussano. Il personale del 118 ha prestato le prime cure al piccolo, che è stato soccorso in codice giallo. Il bambino, residente in città, è stato disarcionato dalla sella ed è finito a terra dopo il violento impatto con il veicolo – un furgoncino di marca Citroen – che si è regolarmente fermato a pochi metri dallo stop. Nell’urto con la bicicletta, il mezzo che procedeva da via Ugo Foscolo in direzione della rotatoria della strada provinciale Sp6 Monza-Carate, ha riportato la rottura del cristallo anteriore.

La dinamica del sinistro, che si è verificato poco prima delle 16, è al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi in prossimità dell’incrocio di via Don Tazzoli e che hanno verbalizzato l’accaduto.

Il piccolo è stato immobilizzato e successivamente caricato sull’autoambulanza per poi essere trasferito in ospedale al San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso.

Sempre nel pomeriggio di mercoledì il 118 è intervenuto a Macherio in viale Regina Margherita per soccorrere una donna di 75 anni caduta a terra. Sul posto anche i Vigili urbani di Macherio.