Carate, scontro auto e moto: ferito un 29enne

Brutto incidente in viale Brianza a Carate Brianza, vittima un giovane di 29 anni soccorso inizialmente in codice rosso.

In viale Brianza a Carate

Polizia locale, autoambulanza e automedica del 118 sono intervenuti oggi, mercoledì 10 marzo poco prima delle 15,30 all’altezza della rotatoria dell’istituto superiore Leonardo da Vinci in viale Brianza per un sinistro stradale che ha visto coinvolte un’auto e uno scooterone.

Secondo le prime informazioni ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, un giovane di 29 anni che, nella rovinosa caduta a terra, ha rimediato ferite piuttosto serie tanto da richiedere inizialmente l’intervento dei soccorsi allertati in codice rosso. Le condizioni del centauro, però, non sono poi risultate gravi. Medicato e caricato a bordo di una barella in ambulanza, il centauro è stato successivamente accompagnato in pronto soccorso in codice verde per essere sottoposto agli accertamenti.

I rilievi affidati alla Polizia locale

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente, al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi. Lo scontro, come detto, si è verificato in prossimità del rondò – chiuso temporaneamente per effettuare i rilievi – tra una Fiat Seicento e uno scooterone.

Si segnalano al momento rallentamenti per chi provenendo da viale Mosé Bianchi o da via San Michele al Carso viaggia in direzione della Statale 36.

Viale Brianza si conferma una delle strade a più alta incidentalità sul territorio comunale: a confermarlo era stato anche uno degli ultimi rapporti della Polizia locale – stilato nel 2019 – che aveva permesso di elaborare un progetto sulla sicurezza stradale.

In testa figurava la rotonda di raccordo e innesto sulla Nuova Vallassina che aveva fatto registrare ben trentasette sinistri stradali, di cui 15 con feriti. Il secondo gradino del «triste» podio era toccato proprio a viale Brianza, l’altra grande arteria di collegamento ad alto scorrimento dove gli incidenti, erano stati complessivamente diciannove di cui 13 con persone rimaste ferite.