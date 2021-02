Carate Brianza, codice rosso alla Residenza Tre Pini

Codice rosso nel pomeriggio di oggi, sabato 6 febbraio alla Residenza per anziani Tre Pini di Carate Brianza.

Soccorsa un’anziana in via Adige a Carate

Un’autoambulanza di Seregno soccorso è intervenuta per prestare soccorso a una donna di 93 anni poco dopo le 14 di oggi, sabato al civico 1 di via Adige dove da qualche anno ormai opera il residence con centro diurno, nato con l’idea di proporsi come una valida alternativa alla casa o all’albergo per persone autosufficienti con un’età maggiore di 65 anni, che hanno necessità di essere supportati ed aiutati nello svolgimenti di alcune attività quotidiane.

I soccorritori erano stati inizialmente allertati in codice giallo, ma la situazione si è poi aggravata. Non sono note le cause che hanno richiesto da parte degli operatori della struttura l’intervento degli operatori del 118.

La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Carate.