Stop alla convenzione tra Seregno Soccorso e l’ospedale cittadino. “Non nascondiamo come tutto questo rappresenti un duro colpo, oltre che economico, soprattutto morale”.

Stop alla convenzione tra Seregno Soccorso e l’ospedale cittadino

Dal primo luglio 2020 i volontari e i dipendenti di Seregno Soccorso non effettuano più i servizi di trasporto pazienti ed emoderivati per l’ospedale cittadino. A darne notizia nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, è stata la stessa associazione che ha diffuso una breve nota in merito specificando che il servizio è stato affidato “ad un raggruppamento temporaneo di imprese con capofila un’organizzazione privata con sede in altra regione” – specifica la nota.