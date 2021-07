Carate Brianza, finisce fuori strada in auto: ferita un'anziana

Soccorritori allertati e attimi di paura a Carate Brianza per un'anziana donna finita fuori strada mentre viaggiava in auto.

Incidente in via Giotto a Carate Brianza

L'incidente si è verificato oggi, mercoledì 7 luglio in via Giotto all'altezza del civico 47. Sul posto sono intervenute prima una pattuglia degli agenti della Polizia locale e poi l'autoambulanza di Seregno Soccorso. Il sinistro si è verificato qualche minuto dopo le 15 e ha visto coinvolta una donna di 81 anni, che era alla guida di un'utilitaria.

Secondo le prime informazioni, la conducente del veicolo che stava viaggiando in direzione di viale Brianza avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità del tratto in curva davanti al civico 47 finendo fuori strada e terminando successivamente la sua corsa sopra un'aiuola verde a margine della strada.

Sul posto il 118 e la Polizia locale

Nell'incidente l'auto è andata sbattere violentemente contro il muro di cinta di un'abitazione riportando danni alla parte anteriore, in particolare al paraurti.

L'esatta ricostruzione del sinistro è ora affidata ai Vigili urbani. Non è escluso che l'anziana possa essere stata colta da un improvviso malore e che abbia perso così il controllo dell'utilitaria finendo così fuori strada.

I soccorsi - secondo quanto riferisce il sito di Areu Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) - sono stati allertati in codice giallo. La donna è stata soccorsa e caricata con una barella a bordo dell'autoambulanza. Quindi il trasferimento in Pronto soccorso al San Gerardo di Monza dove la 81enne sarà sottoposta agli accertamenti del caso e alle visite di controllo.