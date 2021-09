Carate Brianza, grave un 44enne travolto da un'auto

Un uomo di 44 anni di Carate Brianza è stato trasportato in condizioni piuttosto gravi all'ospedale dopo essere stato investito da un'auto.

L'incidente in via Cristoforo Colombo a Carate

Bruttissimo incidente oggi, venerdì 10 settembre a Carate Brianza in via Cristoforo Colombo, la lunga direttrice che collega viale Brianza con il rione del Valà. Un uomo di 44 anni, sposato e padre di due figli, è stato travolto da una Dacia Duster all'altezza del civico 23 A.

La ricostruzione del sinistro - che si è verificato poco prima delle 14,30 - è ora affidata agli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto insieme ad un'autoambulanza della Croce Bianca di Besana e all'automedica. Secondo le prime informazioni, il 44enne era a passeggio con il suo cagnolino e stava attraversando la strada, poco distante dalle strisce pedonali, quando il conducente del veicolo che arrivava dal Valà non è riuscito a frenare per tempo e lo ha investito in pieno facendolo poi rovinosamente cadere.

Le sue condizioni sono apparse in un primo momento gravissime, tanto che per il 44enne è stato richiesto l'immediato intervento dei soccorritori in codice rosso. Nella caduta l'uomo ha battuto violentemente la testa sull'asfalto perdendo molto sangue.

Stabilizzato e successivamente caricato in autoambulanza, il caratese è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo per essere sottoposto agli accertamenti del caso.

Già in passato più volte via Cristoforo Colombo era finita al centro del confronto politico per la pericolosità: pochi marciapiedi e auto che sfrecciano a velocità elevata con poca sicurezza per i pedoni.