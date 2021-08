Carate Brianza, ladri in casa del segretario Adiconsum

Una banda di malviventi in azione a Carate Brianza: i ladri sono andati a segno a Costa Lambro, nell’abitazione del segretario di zona di Adiconsum.

Il colpo a Carate Brianza

La notizia dell’intrusione notturna di ignoti malviventi l’ha data su Facebook il figlio Giacomo Galliani, massofisioterapista e personal trainer dei vip. In azione una banda esperta, secondo quanto hanno riferito i proprietari, che si sono introdotti nottetempo furtivamente in via Salvo D'Acquisto per rubare mettendo stanze e locali completamente a soqquadro.

«Siamo ancora tutti scossi. Oltre al danno materiale - ci ha raccontato l'indomani Marzio Galliani, segretario Adiconsum Monza e Brianza-Lecco - c’è il danno psicologico: ti senti vulnerabile e impotente dopo che persone indesiderate, anche se per pochissimo tempo, sono nella tua casa, dentro i tuoi affetti, nella tua vita. Sono rammaricato, al di là dello spavento iniziale, mi auguro ci possa essere maggiore tutela per i cittadini».