Carate Brianza, via Sant’Ambrogio chiusa per due giorni

Resterà chiusa per due giorni via Sant’Ambrogio a Carate Brianza.

A Carate scatta il divieto di transito

L’ordinanza, pubblicata nelle scorse ore all’Albo pretorio del Comune e firmata dal comandante della Polizia locale, dispone il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito ai veicoli (ad eccezione dei residenti) per il 16 e 17 febbraio prossimi. Il cantiere si è reso necessario per riparare una perdita nella rete dell’acquedotto.

Il cantiere di Brianzacque

Ad eseguire i lavori in subappalto sarà la ditta Bruno Spa, incaricata da Brianzacque, la local utility che gestisce il servizio idrico integrato del territorio. Nello specifico l’ordinanza a Carate Brianza istituisce, come detto, il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito ai veicoli ad eccezione dei residenti (nel tratto compreso tra via Manzoni e via San Giuseppe) dalle ore 9 alle ore 16 da martedì 16 febbraio a mercoledì 17 febbraio. Contestualmente, per ragioni tecniche e di sicurezza alla viabilità, vengono disposti l’obbligo di svolta a sinistra nel proseguimento di via Sant’Ambrogio; l’inversione del senso di marcia in via Manzoni con obbligo di svolta a destra in via Sant’Ambrogio e limite di velocità di 10 chilometri orari.

Brianzacque ha comunicato di avere già eseguito nelle scorse settimane sul territorio comunale di Carate Brianza tutta una serie di interventi per riparare delle perdite. Nello specifico i lavori per perdite occulte, riscontrate dai tecnici della società, sono stati eseguiti il 13 gennaio e hanno interessato via Sauro, via Silvio Pellico e via Cesana.

Nella frazione di Costa Lambro Brianzacque il 16 gennaio aveva lavorato, invece, per l’estensione della rete idrica.