Carate, brutto incidente in viale Brianza: tre feriti

Brutto incidente questa mattina, mercoledì, in viale Brianza a Carate: tre i feriti.

Viale Brianza di nuovo teatro di un grave incidente, che ha visto coinvolte due automobili e una moto Kawasaki. Il sinistro si è verificato pochi minuti fa, mercoledì 26 agosto a Carate Brianza all’altezza dell’intersezione con via Firenze. Sul posto attorno alle 9.15 sono intervenute due autoambulanze – una dell’Avis Meda e una della Croce Bianca di Besana oltre all’automedica per prestare soccorso alle persone coinvolte. A scontrarsi una Smart a bordo della quale viaggiavano mamma e figlio e una Ford: nello scontro è rimasta però coinvolta anche una motocicletta. Sarebbero tre al momento i feriti, ma contusioni lievi avrebbe rimediato anche una quarta persona. Si tratta di due donne di 47 e 51 anni, di un giovane di 23 e di un uomo di 51.

Per tutti loro è stato disposto il trasporto in ospedale in codice giallo. Code e rallentamenti sono segnalati lungo viale Brianza dove la circolazione è a senso alternato per consentire i rilievi, il recupero dei mezzi incidentati e il ripristino della viabilità.

I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica.

