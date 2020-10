Carate, via Montello pericolosa: Autoguidovie sospende otto corse

Da lunedì 12 ottobre saranno sospese otto corse delle linee degli autobus Z 232 Desio-Besana e Z 242 Desio-Renate, lungo via Montello nella frazione di Costa Lambro a Carate Brianza.

Carate, l’avviso di AutoGuidovie

La società AutoGuidovie che gestisce il sistema dei trasporti urbani sul territorio della Provincia di Monza e Brianza ha comunicato con un avviso la cancellazione delle corse istituendo fermate alternative e l’elenco invece delle fermate che saranno soppresse «a causa della mancanza delle necessarie condizioni per svolgere il servizio pubblico con sicurezza e regolarità lungo via Montello». La presenza della scuola, specialmente durante gli orari di entrata e uscita degli alunni dal plesso dell’istituto comprensivo Romagnosi, rende difficoltoso e pericoloso il transito dei bus di linea.

Le corse sospese sono quelle della linea Z 242 Desio-Renate delle ore 7,40; le tre corse della linea Z 232 Desio-Besana delle 7,55, delle ore 15,20 e delle ore 15,50; due corse della linea Z 232 Monticello Desio delle ore 8,12 e delle 16,10; quella delle 8,03 Monticello Seregno e quella delle 15,50 Besana Desio (linea Z 232).

I percorsi alternativi

Questi i percorsi alternativi: per la Z 232 direzione Besana: da via Cavour a Carate, anziché svoltare a destra in via Montello, il bus prosegue dritto, via Monte Nero, via Medici, via Meyer, via Brioschi, via Gramsci per riprendere poi il percorso regolare. Per la Z 232 direzione Desio, invece, da via Gramsci, svolta a destra in via Brioschi, poi Meyer, a sinistra in via Medici, poi via Montenero, via Cavour, quindi percorso regolare. Infine per la Z 242 in direzione Renate: da via Cavour, anziché svoltare a destra in via Montello, il pullman prosegue dritto, in via Monte Nero, via Medici, quindi percorso regolare.

Questo, invece l’elenco, delle fermate soppresse temporaneamente dal lunedì:

z232 direzione Besana

CRB013 CARATE C. Lambro – Buonarroti/Sabotino

BSB028 BESANA Vergo – Spinelli BSB030

BSB029 BESANA Vergo – S.Ambrogio/Pellico

BSB031 BESANA Vergo – Brioschi, 4

z232 direzione Desio

BSB027 BESANA Vergo – Brioschi (Scuole)

BESANA Vergo – S.Ambrogio/Pellico

BSB025 BESANA Vergo – Sabotino/Spinelli

CRB014 CARATE C. Lambro – Stangabusca/Parini

z242 direzione Renate

CRB013 CARATE C. Lambro – Buonarroti/Sabotino

BSB028 BESANA Vergo – Spinelli

BSB029 BESANA Vergo – S.Ambrogio/Pellico

BSB031 BESANA Vergo – Brioschi, 4

BSB002 BESANA Brioschi/Cremonina

BRS020 BRIOSCO Meyer/Azalee

