Carate, chiusa l’edicola: il titolare positivo al Covid

L’edicola di via Cusani a Carate Brianza è chiusa per Covid.

La rivendita si trova davanti alla Bcc Carate

Ad annunciarlo un cartello comparso a sorpresa questa mattina, giovedì 18 marzo, sulla saracinesca abbassata della rivendita di Fausto Giacinto dei Molinari, davanti alla sede della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza.

La conferma della positività del titolare, che è anche consigliere comunale della Lega, è arrivata dallo stesso Dei Molinari. “Sì, sono risultato positivo al Covid”, ci ha confermato al telefono qualche minuto fa.

Dei Molinari ha accusato malessere e qualche linea di febbre, poi il tampone che ieri mercoledì ha confermato la positività al coronavirus.

Dei Molinari, classe 1961, dopo una serie di esperienze lavorative, nel 2011 aveva rilevato il chiosco adibito ad edicola sito in via Col di Lana, a Carate Brianza che aveva poi lasciato nel giugno del 2015 dopo aver acquistato il negozio adibito ad edicola nella centralissima via Cusani.

“Dovrò osservare il periodo di isolamento e quarantena”, ha spiegato l’edicolante. L’edicola resterà chiusa per almeno due settimane, secondo le disposizioni sanitarie.

Sempre in via Cusani, da qualche giorno, è chiuso per Covid anche un altro esercizio frequentatissimo: il panificio Meroni.

Secondo l’ultimo aggiornamento, diffuso con il consueto bollettino settimanale nella giornata di ieri mercoledì 17 marzo dal sindaco Luca Veggian, il numero dei positivi a Carate Brianza al tampone dall’inizio dell’emergenza sanitaria è salito a 1369 casi (+79) con 142 (+18) in stato di sorveglianza attiva. Fortunatamente è rimasto invariato il numero degli attualmente positivi, 130, così come quello dei decessi (50).