Carate, ecco la single tentatrice di Temptation Island. FOTO

E’ di Carate Brianza la sexy e bionda tentatrice di Temptation Island.

Da Carate Brianza alla conquista dell’isola della Marcuzzi

Fin dalla prima puntata si è fatta notare. Per la sua bellezza, ma anche per il suo piglio dimostrando di sapersi trovare a suo agio nel mondo televisivo dove da tempo, nonostante la giovane età, ha iniziato a muovere i primi passi. C’è anche la modella di Carate Brianza Benedetta Armellin, 21 anni, studentessa universitaria alla Cattolica di Milano ormai prossima alla laurea, tra le undici single scelte dalla produzione per la nuova edizione di «Temptation Island», noto programma televisivo in onda su Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi.

Una vetrina importante per la giovane caratese chiamata ad interpretare il ruolo della tentatrice per mettere alla prova la fedeltà di giovani coppie divise e sistemate in gruppi separati nel resort di Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula trasformato in una vera e propria isola della tentazione appunto, dove le giornate trascorrono tra chiacchierate e tuffi in piscina ma con l’ansia e la paura del tradimento sempre in agguato…

Il ruolo di Benedetta è quindi spiegato: riuscire a instaurare un rapporto con i ragazzi durante le settimane di isolamento forzato, e di tanto in tanto provare a stuzzicarli per saggiare la loro fedeltà, ma più spesso cercando di estrapolare frasi o ricordi negativi legati alle proprie relazioni.

«Questo è l’aspetto più complicato dell’esperienza: riuscire ad essere empatica, sensibile e trovare le parole giuste per riuscire ad affrontare ogni situazione», racconta al giornale la giovane modella. Un ruolo solo apparentemente semplice. Prima di essere scelta la giovane modella caratese ha dovuto superare casting e selezioni tra centinaia di aspiranti «tentatrici» che hanno nuovamente confermato la sua bellezza oltre alla naturalezza nello stare davanti a telecamere e riflettori e al piglio di «saperci fare»…

«Dopo essere stata contattata ho dovuto affrontare due provini a Roma: il primo è stato solo un colloquio, mentre per il secondo oltre al colloquio ho dovuto sfilare in costume», spiega Armellin.

Superate le selezioni per lei è poi iniziata la vera e propria avventura sul set resa ancora più impegnativa in un programma privo di copione e con le riprese continue 24 ore su 24.

«È stata un’esperienza che mi ha arricchito molto, e che porto nel cuore. L’amicizia con le ragazze e con i ragazzi è una cosa che mi accompagnerà sempre», confida Benedetta che per ragioni contrattuali, legati alla segretezza delle registrazioni, non ha però potuto svelare i retroscena del reality.

Nella prima puntata andata in onda mercoledì la caratese è stata subito protagonista stuzzicando Nello Sorrentino, concorrente romano tentato dalla bellissima modella. L’approccio è stato di quelli che non ti aspetti: «Voglio che tu impari il brianzolo…», ha sussurrato Benedetta al fidanzato messo alla prova e «stregato» dalle curve mozzafiato della caratese. Un incontro a due dove è scattato un certo feeling che ha mandato su tutte le furie la compagna del concorrente romano.

«Ma cosa succederà non si può raccontare…», conclude la bellissima Benedetta.

Il curriculum di Benedetta

Classe 1998, Benedetta Armellin studia Lingue per il Management e il Turismo all’Università Cattolica di Milano dove conta di laurearsi nel mese di dicembre. La bella tentatrice di «Temptation Island» ha vinto la sua timidezza lavorando come modella da quando aveva 16 anni, tra showroom, passerelle, magazine e un profilo Instagram curato nel dettaglio: fu la mamma, cui è legatissima, ad iscriverla per la prima volta a un’agenzia. Benedetta ha partecipato anche alle selezioni di Miss Italia. Dopo un’esperienza nel cast di «Ciao Darwin», è poi sbarcata in veste di modella al programma di Rai 2, «Detto Fatto». La vera svolta per lei è arrivata con TeleLombardia, di cui Benedetta Armellin è uno dei volti fissi. Sulla rete regionale, è sbarcata infatti come co-conduttrice dei programmi «Mamma mia», «Vincenti-Perdenti» e «Qui studio a voi stadio». «Non ho mai pensato di abbandonare gli studi, è troppo grande la passione e in un futuro sogno di poter trovare un lavoro che sappia coniugare quanto appreso con il mondo della moda e della bellezza», aveva raccontato la giovanissima modella in una recente intervista al nostro settimanale.

