Carate, ferito un uomo di 68 anni investito in via San Giuseppe

Brutto investimento a Carate Brianza, all'imbocco di via San Giuseppe.

Pedone ferito a Carate Brianza

Un uomo di 68 anni è rimasto ferito oggi, sabato 10 dicembre attorno alle 11,30 a Carate Brianza dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Il conducente del veicolo - una Volkswagen Polo di colore grigio - durante la manovra di svolta per imboccare via San Giuseppe si sarebbe trovato davanti il pedone travolgendolo. Fortunatamente l'auto procedeva a bassa velocità, anche se non è bastato ad evitare l'impatto.

Sul posto, in codice rosso, è stato richiesto l'intervento di un'autoambulanza e dell'automedica. Il ferito rimasto steso a terra è stato successivamente immobilizzato e caricato sulla barella per essere poi trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Nell'impatto avrebbe riportato un trauma ad una gamba.

I rilievi sono affidati ora agli agenti della Polizia locale intervenuti sul luogo del sinistro. Da chiarire anche l'esatta dinamica dell'investimento e se il pedone, un 68enne residente a Verano Brianza, stesse o meno attraversando sulle vicine strisce pedonali.