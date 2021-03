Carate, festa per i 101 anni della «nonna della filanda»

Auguri a distanza da Carate Brianza ad Arosio, dove è ricoverata la «nonnina della filanda di Agliate».

Gli auguri del sindaco di Carate Brianza

Anche il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian si è unito in collegamento a distanza il 22 marzo per il compleanno speciale di Natalina Bonanomi, che lunedì scorso ha soffiato su una torta con 101 candeline.

Nata a Lomagna nel 1920, è cresciuta insieme agli otto fratelli in una famiglia molto numerosa. Operaia nella filanda di Agliate, a 30 anni si è sposata, dedicando la propria vita alla famiglia, come ama ripetere, e alle tre «C»: casa, chiesa e cimitero. Bonanomi ha vissuto per tanti anni a Carate Brianza, in via Foppe.

L’anziana donna è ospite della Fondazione Borletti di Arosio dal 2019

L’ultracentenaria ha avuto tre figli: Giovanni, Adelio ed Emma, quest’ultima purtroppo deceduta a 14 anni a causa di un incidente stradale. Di personalità allegra, socievole e gioviale, Natalina Bonanomi è ospite della struttura residenziale Fondazione Borletti di Arosio dal 2019, dove ha conquistato ospiti e operatori per il suo carattere solare.