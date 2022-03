Carate, furto in villa: la vicina coraggiosa mette in fuga i ladri

Il fatto

Una donna di 46 anni, moglie di un carabiniere, ha rincorso una coppia di malviventi che avevano appena rubato in un'abitazione a Costa Lambro.

Colpo dei ladri all'alba in una villa a Carate Brianza, ma la determinazione della vicina li ha costretti alla fuga e ad abbandonare la refurtiva.

Il furto nella frazione di Costa Lambro a Carate Brianza

Quando ormai pensavano di averla fatta franca si sono imbattuti nella vicina di casa che li ha scoperti e con coraggio li ha inseguiti. Protagonista una donna di 46 anni, residente a Carate Brianza, moglie di un carabiniere in servizio alla Compagnia di Seregno, che domenica mattina prima delle 6, dopo avere notato movimenti sospetti nel giardino della villa confinante, non si è fatta intimorire e ha scongiurato il furto.

Stando alla ricostruzione dei militari, il colpo ad opera di due malviventi è stato consumato nelle prime ore della giornata di domenica. I due ladri erano infatti già riusciti ad introdursi in una villa a Carate Brianza, nella frazione di Costa Lambro, ma non avevano fatto i conti con l’attenta vicina di casa che, dopo essersi accorta di alcuni movimenti sospetti nel giardino confinante, dopo aver allertato la Centrale operativa dei Carabinieri, si è messa ad urlare contro i due malintenzionati e poi si è precipitata fuori per mettersi di corsa a piedi ad inseguirli.

I due ladri, quando si sono resi conto di essere stati scoperti e di essere di fatto braccati, sono riusciti a prendere una bicicletta elettrica e una mountain-bike che avevano trovato all'interno del garage della villa e si sono dati alla fuga ma, proprio in quel momento, è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Carate Brianza che li ha intercettati.

I malviventi, vistisi braccati, poco prima che i militari arrivassero dinanzi a loro, non hanno potuto fare altro che abbandonare le due costose biciclette del valore di circa tremila euro prima di dileguarsi e far perder le tracce fuggendo nella boscaglia.

Gli uomini dell’Arma hanno quindi recuperato le due biciclette e le hanno successivamente restituite al legittimo proprietario.