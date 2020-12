Carate, il Covid stronca anche la fondatrice dell’Aido

Il Covid-19 si è portato via anche una delle fondatrici dell’Aido di Carate Brianza.

Aveva fondato la sezione Aido di Carate

Bruna Corbetta, 86 anni, è l’ennesima vittima in città del terribile virus. Ieri pomeriggio, lunedì, in chiesa prepositurale sono stati celebrati i funerali dell’anziana donna molto conosciuta a Carate Brianza per via del suo impegno nell’associazionismo.

Corbetta è stata una donna di grandi valori e di una generosità senza fine che aveva messo a frutto nell’impegno concreto verso gli altri.

Bruna Corbetta era stata tra le fondatrici della sezione Aido cittadina. Per un lungo periodo era stata volontaria e anche presenza fissa alle iniziative dell’associazione dei donatori insieme al marito Enrico Mussi.

Si è spenta nella casa di riposo «Padre Giovanni Masciadri» di Seveso dove era ricoverata da qualche tempo, dopo che i problemi di salute l’avevano costretta sei anni fa a muoversi su una sedia a rotelle.

«E’ stata una mamma dolcissima, unica – il ricordo commosso della figlia Massimiliana, ex insegnante delle scuole elementari e carismatica regista della compagnia amatoriale Gruppo Teatro Agorà – A Seveso è stata accudita benissimo fino a quando poi le complicazioni legate al Covid hanno fatto precipitare tutto».

Bruna Corbetta lascia il fratello Italo, candidato sindaco nel 2014 della civica «Ricucire Carate». I funerali dell’anziana donna sono stati celebrati ieri, lunedì 21 dicembre.

