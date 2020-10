Carate, Nando Sanvito presenta il nuovo libro su Agliate. VIDEO

Un nuovo libro su Agliate, frazione di Carate Brianza.

Opera di Nando Sanvito, giornalista di Carate Brianza

Si intitola “Affreschi votivi di Agliate: il caso dei rifugiati politici in Brianza nel XV secolo e altre storie del periodo gotico sulle rive del Lambro” il nuovo libro scritto dal giornalista Nando Sanvito.

L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre alle ore 21 nella Basilica dei santi Pietro e Paolo di Agliate.

E’ necessario iscriversi all’evento tramite il sito della Comunità pastorale (www.comunitaspiritosanto.it): le iscrizioni saranno aperte dal pomeriggio di lunedì 12 ottobre fino ad esaurimento posti.

La pubblicazione è a tiratura limitata, stampata in 326 copie numerate, non in vndita, ma destinate in omaggio a chi finanzierà il restauro in corso del Battistero.

Le copie sono disponibili in sede di presentazione e successivamente in Libreria cattolica, adiacente la chiesa parrocchiale di Carate Brianza.

Di seguito il video della presentazione del libro.

