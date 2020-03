L’Arcivescovo ad Agliate per la Messa a porte chiuse

Messa ad Agliate con l’Arcivescovo in diretta su Rai 3.

Messa in diretta su Rai 3

Domenica prossima, 8 marzo monsignor Mario Delpini sarà a Carate Brianza per celebrare e presiedere la celebrazione eucaristica della seconda domenica di Quaresima dalla millenaria basilica dei Santi Pietro e Paolo di Agliate. Come già avvenuto nella prima Domenica di Quaresima per la Messa celebrata nella Cappella Iemale del Duomo di Milano, la Messa verrà trasmessa in diretta a partire dalle 11 su Rai 3 (in digitale terrestre, non satellite, non hd) per tutto il territorio regionale ma sarà officiata a porte chiuse, in ottemperanza alle misure emanate dalle autorità in merito all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, alle quali i Vescovi lombardi si sono uniformati prevedendo celebrazioni eucaristiche senza la presenza di fedeli.

L’Arcivescovo Delpini era atteso proprio nel fine settimana a Carate Brianza per la Visita pastorale, annullata per le prescrizioni legate alla emergenza del Coronavirus.

Dato che l’emergenza Coronavirus costringe ad annullare o a modificare celebrazioni e occasioni di incontro, lo stesso monsignor Delpini si è rivolto in un videomessaggio a preti, religiosi e diaconi, preannunciando una lettera per loro: «Vi ammiro per la vicinanza alla gente, vi esorto alla prudenza e al rispetto delle misure disposte dalle autorità, vi incoraggio a inventare nuovi modi per parlare alle vostre comunità».

