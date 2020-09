Carate: quattro classi in isolamento fiduciario in quattro diversi istituti. La disposizione di Ats dopo che quattro fratelli di una famiglia residente in città sono risultati positivi al Covid.

Carate: quattro classi in isolamento fiduciario in quattro diversi istituti

Quattro fratelli, residenti in città e frequentanti diversi istituti scolastici di Carate Brianza sono risultati positivi al Coronavirus. Di conseguenza i compagni, le insegnanti e il personale scolastico che sono entrati in contatto con loro sono in isolamento fiduciario fino al prossimo 30 settembre .

La notizia è stata confermata in queste ore. Gli istituti coinvolti sono la scuola dell’infanzia comunale di via Agazzi, la scuola primaria Mario Lodi (dell’istituto comprensivo Romagnosi), la scuola secondaria di primo grado dell’istituto Vescovi Valtorta Colombo e la cooperativa In-Presa.

Gli accertamenti sanitari sarebbero scattati dopo che uno dei fratelli ha sviluppato una sintomatologia compatibile con il Coronavirus. Sottoposto a test sierologico la scorsa settimana è risultato positivo. Di conseguenza tutti gli altri fratelli sono stati ritirati da scuola e sottoposti a tampone, risultato positivo.

Ats ha dunque ricostruito i contatti stretti dei bambini, disponendo per loro l’isolamento fiduciario fino al 30 settembre.

