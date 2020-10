Carate, vaccino antinfluenzale nella sede dei Marciacaratesi

I Marciacaratesi metteranno a disposizione la loro sede in via Verdi, ad angolo con Felice Rossi, a Carate Brianza per l’erogazione delle vaccinazioni anti-influenzali.

Carate, vaccinazioni: ecco dove verranno effettuate

Saranno i locali comunali, concessi in locazione al gruppo podistico dei Marciacaratesi, a ospitare le sale per le vaccinazioni anti-influenzali che partiranno nei prossimi giorni. Lo ha comunicato con una nota il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian che a inizio settimana ha effettuato un sopralluogo in via Verdi ad angolo con via Felice Rossi – sede dell’associazione podistica – insieme ai due referenti dei medici di Medicina generale della città, che avranno il compito di coordinare i medici di base per le vaccinazioni ai volontari della Protezione civile comunale che si occuperanno, invece, di gestire le prenotazioni telefoniche.

Questo per sfruttare la posizione della sala e le sue dimensioni adatte a ospitare un (presumibile) buon afflusso di persone, evitando così di creare sconvenienti assembramenti presso gli ambulatori.

In una lettera inviata ai sindaci del territorio qualche settimana fa, a firma del direttore generale di Ats, Silvano Casazza e del presidente della Conferenza dei sindaci Flavio Poiano era stata chiesta una mano per l’organizzazione della campagna, anche per la possibile co-circolazione di virus influenzali e Covid-19. Con l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, la vaccinazione antinfluenzale diventa un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio, sia per la tutela della loro salute, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi sospetti Covid-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili.

Individuata la sede il Comune di Carate Brianza è ora in attesa dell’autorizzazione da parte dell’Ats per far partire le prime prenotazioni per gli appuntamenti.

TORNA ALLA HOME.