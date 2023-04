Carbonizzato a Seregno, il sindaco: "Telecamere funzionanti"

Tragedia a Seregno: ragazzo trovato carbonizzato. Le parole del sindaco Alberto Rossi: "Telecamere funzionanti, le immagini al vaglio degli investigatori".

Il cordoglio del sindaco

"Ci tengo innanzitutto a esprimere dolore e sconcerto per quanto avvenuto".

Sono queste le prime parole che il sindaco Alberto Rossi esprime in merito alla vicenda che ha scosso l'intera città: il ritrovamento al piano 2 "S" del parcheggio di via Odescalchi di un uomo carbonizzato. Il primo cittadino però rassicura la cittadinanza su come il tutto sia al vaglio degli investigatori.

Immagini al vaglio degli investigatori

Il primo cittadino infatti sottolinea come le telecamere presenti nel parcheggio fossero in funzione e le immagini sono in possesso degli investigatori.