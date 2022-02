Carenze igienico sanitarie e irregolarità: multa da 2.500 euro per un pub-ristorante

A Biassono

Carenze igienico sanitarie, salumi pronti per essere somministrati ma privi di etichetta, inadeguatezze strutturali nei locali spogliatoi. Una serie di irregolarità costate care a un pub-ristorante di Biassono: il titolare dovrà sborsare ora 2 mila e 500 euro.

Ispezione dei Nas

L'ispezione è stata effettuata dai militari del Nas di Milano, nel corso dei servizi finalizzati al controllo della movida svolti in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Monza. All'interno del pub-ristorante di Biassono sono state accertate carenze igienico sanitarie nei piani cottura, congelatori e mensole, nonché verificato la presenza in cucina di salumi pronti per essere somministrati ma privi di etichetta, in violazione degli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa Europea. Sono state riscontrate altresì inadeguatezze strutturali nei locali spogliatoi, per le quali verrà inoltrata comunicazione all’Ats Brianza.

Una serie di irregolarità che hanno portato a sanzioni amministrative per 2 mila e 500 euro.

Tutti in regola con il green pass

Il pub-ristorante è risultato invece in regola con i controlli della certificazione verde. I sessanta clienti presenti al momento dell'arrivo dei Carabinieri, infatti, erano tutti in possesso del green pass.