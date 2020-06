Case dell’acqua: continua l’erogazione gratuita, ma per prelevare serve la tessera. Una misura introdotta per contrastare sprechi.

Erogazione gratuita nelle case dell’acqua anche nella Fase 3

BrianzAcque informa che per andare incontro al territorio e alle comunità locali in un periodo di crisi sanitaria che è anche economica e sociale, ha deciso di continuare ad erogare acqua delle casette gratuitamente anche per la fase 3. Per effettuare i prelievi occorrerà però essere in possesso dell’apposita tessera: una misura introdotta per contrastare sprechi e sciupii della preziosa risorsa, meritevole di rispetto e di tutela.

BrianzAcque, in questi giorni, ha pertanto iniziato ad adattare i meccanismi di funzionamento dei chioschi alla nuova disposizione. Delle 67 postazioni idriche presenti sul territorio gestito, già una decina funzionano solo inserendo la card: un’operazione che sarà completata entro gli inizi di luglio.

Per chi non si fosse ancora dotato della tessera, il gestore ricorda che è acquistabile attraverso appositi totem automatici situati per lo all’interno dei palazzi Municipali e in altri spazi aperti al pubblico, al costo di 3 euro.

Elenco completo dei distributori

Scoprire l’elenco completo dei posizionamento di self service idrici e dei distributori di tessere nei Comuni, è facile: basta consultare il sito www.brianzacque.it, sezione case dell’acqua.

Rifornimenti in sicurezza

Nell’effettuazione dei rifornimenti, il gestore unico del servizio idrico integrato a Monza e Brianza, chiede agli utenti senso di responsabilità, l’indosso di guanti e mascherina, il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra le persone in attesa di riempire le bottiglie. Si raccomanda inoltre di non creare assembramenti e di rispettare le norme igieniche, ad esempio non toccando gli erogatori con le mani.

