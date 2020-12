Causa un incidente e scappa: automobilista beccato grazie alle telecamere

Causa un incidente e scappa: l’automobilista fuggito dopo aver tamponato un pedone è stato individuato e denunciato grazie al sistema di varchi di lettura targhe completo di associate telecamere di visualizzazione di contesto recentemente fatto installare dall’Amministrazione Comunale.

I fatti si sono verificati tra le giornate del 4 e del 5 dicembre. Erano circa le 9.15 di scorso venerdì quando un

57enne, residente nel Comune di Seveso, stava camminando a piedi lungo il controviale di Corso Guglielmo Marconi, in direzione dell’intersezione con Via Sant’Anna. Improvvisamente è stato colpito a un fianco da un’autovettura, il cui conducente, invece di fermarsi, si è allontanato. Il pedone, caduto a terra e ferito, è stato soccorso da un’autoambulanza della Sezione di Cesano Maderno della Croce Bianca Milano, giunta sul posto assieme a una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi.

L’uomo è stato quindi trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Desio, dove gli è stata riscontrata la frattura scomposta di una gamba. Grazie a un testimone, riuscito a distinguere parzialmente il numero

della targa dell’autovettura allontanatasi dal luogo del sinistro, gli agenti della Polizia Locale sono arrivati all’identificazione del veicolo, una Opel Corsa, e del proprietario (poi rivelatosi essere anche il conducente), un 84enne, residente nel Comune di Lentate sul Seveso, dopo aver incrociato i dati estratti dal portale della Motorizzazione Civile con quelli registrati dal sistema di varchi di lettura targhe completo di associate telecamere di visualizzazione di contesto fatto installare dall’Amministrazione Comunale nelle scorse settimane.

Con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Seveso nella mattinata di sabato scorso si è proceduto a ritirare la patente all’84enne e alla denuncia nei suoi confronti per fuga su incidente con feriti e omissione di soccorso su incidente con feriti.

“Quanto accaduto lo scorso fine settimana – commenta il sindaco Luca Allievi – è la prova sul campo che il sistema dei varchi e di videosorveglianza fortemente voluto dalla mia Amministrazione funziona e inizia a far vedere i suoi benefici per la popolazione. Avere un territorio videosorvegliato è una opportunità per tutte le persone oneste e aiuta le Forze dell’Ordine a svolgere più efficacemente il loro lavoro. Entro la fine del mandato amministrativo il primo lotto di investimenti sarà rafforzato con l’introduzione di altri dispositivi di controllo in altri punti strategici della città, per rendere l’azione di controllo e prevenzione ancora più mirata ed efficiente. Infine, desidero ringraziare gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri e tutti coloro

che hanno contribuito a individuare il responsabile dell’incidente e a soccorrere la vittima, al quale auguro di guarire presto e bene”.