Cavenago, non ce l’ha fatta il 71enne soccorso questa mattina in via delle Foppe. L’uomo aveva accusato un malore nei pressi della sua abitazione.

Inutili i soccorsi

L’uomo, residente in via delle Foppe a Cavenago, si era sentito male questa mattina poco prima delle 10 mentre faceva ritorno a casa in sella alla sua bicicletta. Immediato il soccorso di alcuni passanti e degli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est. Sul posto si erano precipitate anche un’ambulanza e un’automedica, giunte in via delle Foppe in codice rosso. Al termine dell’intervento il 71enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vimercate, dove purtroppo è stato dichiarato morto. A stroncarlo è stato un maledetto arresto cardiaco che lo ha colto in maniera inesorabile.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì.

