Cavi dell’elettricità spezzati dal vento colpiscono un’auto in transito

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e tecnici di E-distribuzione.

Tra via Zara e via Trento

Alcuni cavi della rete di illuminazione pubblica sono stati spezzati dal forte vento di ieri, martedì 31 marzo 2026. E’ successo a Meda, tra via Zara e via Trento, intorno alle 17.30.

Cavi della rete elettrica colpiscono un’auto in transito

In base a quanto ricostruito, le raffiche di vento hanno provocato il distacco di alcuni cavi, che nel cadere hanno colpito un’auto in transito, rimasta lievemente danneggiata. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

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Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale e tecnici

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno, gli agenti della Polizia Locale e i tecnici di E-distribuzione, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei cavi.