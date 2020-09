C’è la conferma: le Poste di Briosco tornano alla normalità

Dopo l’annuncio del sindaco Antonio Verbicaro è arrivata la conferma da Poste Italiane: da lunedì 21 settembre lo sportello di via Trieste, a Briosco, tornerà ad essere aperto alla cittadinanza tutti i giorni e non più a “singhiozzo” come durante l’emergenza sanitaria. Unica eccezione, quella di martedì quando le porte resteranno chiuse per lavori all’interno dell’ufficio.

Le poste riaprono

Da lunedì, quindi, gli utenti potranno andare in Posta a Briosco tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35, il sabato fino alle 12,35.

Anche in questa fase l’azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale, l’appello di Poste Italiane

La battaglia

Una buona notizia, arrivata dopo mesi di battaglie sfociate il 3 agosto scorso nel sit-in di protesta in via Trieste, guidato dal sindaco Verbicaro e alla presenza del consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta. Il lumbard, lunedì 14 settembre 2020, aveva anche presentato un’interrogazione sul tema al Pirellone (ne parliamo qui).

TORNA ALLA HOME