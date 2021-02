Cena clandestina a base di vino e tartufo, chiuso il ristorante e sanzionate tredici persone

Cena clandestina all’interno di un noto ristorante di Meda, chiuso il locale e sanzionate tredici persone.

Cena clandestina in un ristorante di Meda

Avevano organizzato una classica cena tra amici a base di vino e tartufo ma quando alle 21 i Carabinieri hanno fatto ingresso in un noto ristorante di Meda la fuga non era stata pianificata. E così che lo scorso 4 febbraio i militari del locale comando dell’Arma, nell’ambito di una mirata attività finalizzata alla verifica dell’applicazione delle misure anti-contagioCovid-19 e al contenimento delle forme di assembramento pubblico, notando luci accese e numerose macchine parcheggiate dinanzi a un noto ristorante di Meda hanno proceduto al controllo.

Tavolata di amici al piano superiore del locale

Una volta all’interno, non avendo trovato nessuno eccetto il titolare, hanno proceduto ispezionare il locale anche al piano superiore dove, a dispetto di una sala vuota, c’era una tavolata imbandita e apparecchiata di tutto punto con numerose giacche appese alle sedie. Quindi, avendo facilmente intuito che qualcuno potesse essere ancora lì, poco ci è voluto per scovare i dodici commensali (età media 55 anni, originari di vari Comuni della zona) rintanati in religioso silenzio in uno stanzino adiacente.

Sanzionate tredici persone e chiuso il ristorante

Per tutti sono scattate le previste sanzioni amministrative per violazione delle norme anti-contagio. Disposta anche l’immediata chiusura del locale e contestuale segnalazione all’autorità prefettizia.

A dicembre aperitivo abusivo in un’enoteca

Non è la prima volta che a Meda, nel corso dei controlli per il rispetto delle misure anti-Covid, i Carabinieri hanno riscontrato irregolarità. A dicembre, a seguito di una segnalazione, era scattato l’intervento in un’enoteca dove c’erano clienti e titolare intenti a consumare cibo e bevande alcoliche bere ai tavoli dopo le 18.