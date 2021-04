Centro vaccinale, mercoledì “perfetto” a Besana

Dopo le code registrate nella giornata di martedì, ieri, mercoledì 22 aprile, la “macchina” del centro vaccinale di Besana in Brianza ha messo il turbo.

Pomeriggio senza code

Nel pomeriggio le operazioni si sono svolte a tutta velocità, grazie anche all’arrivo di un medico in più (cinque in tutto quelli presenti all’interno del palazzetto “Ezio Perego” di via De Gasperi). Intorno alle 16 i vaccinandi, una volta varcato l’ingresso, si dirigevano spediti ai tavoli della registrazione, per poi passare ai box riservati all’anamnesi e, infine, in quelli per l’inoculazione del vaccino anti Covid-19.

Una grande mano al personale dell’Asst Brianza – al quale va riconosciuto il lavoro svolto – la stanno dando i volontari: la Protezione civile, sempre presente, l’Auser, gli Alpini, i volontari civici. Per farsi avanti e dare il proprio contributo è possibile compilare l’apposito form disponibile sul sito internet del Comune di Besana.

I numeri

L’hub vaccinale di Besana in Brianza ha aperto i battenti lunedì. Ecco i numeri delle persone che hanno ricevuto la prima dose, divise per giornata: 598 lunedì, 590 martedì e 594 mercoledì.