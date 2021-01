Cesano Maderno, la casa di riposo torna Covid-free. Lo ha annunciato il sindaco Maurilio Longhin.

La casa di riposo torna Covid-free

La Rsa Don Meani, in centro, è tornata ad essere Covid-free. Lo ha annunciato il sindaco Longhin oggi, venerdì 8 gennaio 2021. “Non vi si registra attualmente alcun caso di contagio né tra gli ospiti né tra gli operatori sanitari” le parole del primo cittadino nella nota ufficiale diramata via social.

Alla Rsa Groane al Villaggio Snia, invece, ad oggi ci sono ancora tre ospiti positivi. Nessuno degli operatori è però positivo da giorni, come spiegava già a inizio settimana al Giornale di Seregno la direttrice, annunciando la partenza delle visite protette.

La situazione dei contagi in città

Dal primo ottobre i casi di persone contagiate in città sono stati 2.127. Dopo un rialzo con 34 nuovi casi di contagio il 16 dicembre 2020, la situazione è migliorata e dal 2 gennaio 2021 ci si è mantenuti al di sotto dei 6 nuovi contagi al giorno (i dati sono di ieri, giovedì). “L’andamento è comunque sempre altalenante, è molto importante continuare a tenere un comportamento rispettoso delle regole anti-Covid che prevedono anzitutto il distanziamento e la mascherina” la raccomadazione ai cittadini.

TORNA ALLA HOME