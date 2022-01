Cesano Maderno piange un suo cittadino benemerito

Il lutto

Si è spento Giuliano Sala, colonna della comunità di San Pio X di Molinello.

Addio a Giuliano Sala, cittadino benemerito di Cesano Maderno. Si è spento stamattina all'ospedale di Cremona, dove era ricoverato da tempo. Aveva 64 anni.

Cesano Maderno piange un suo benemerito

Colonna della comunità di Molinello, Giuliano Sala per oltre quarant’anni è stato impegnato in ambito educativo e sociale nella parrocchia San Pio X. E' stato importante riferimento e collante di più generazioni e regista di musical di successo con riconoscimenti a livello nazionale con l’associazione Musi Calls Arts di cui è stato l'appassionato fondatore nel 2007. Con Musi Calls Arts Sala ha calcato i teatri di tutta la Brianza e oltre, portando musical poetici e artistici, impregnati di fede, che hanno entusiasmato e commosso. "Per me la musica è il respiro dell’anima, ed è stata la colonna sonora della mia vita» spiegava nel 2020, alla notizia che avrebbe ricevuto il distintivo d'oro di cittadino benemerito.

Lunedì le esequie di don Luciano

E' il terzo lutto dall'inizio dell'anno per la comunità di San Pio X di Molinello, che dopo l'ex coadiutore parrocchiale don Mario Mascheroni ieri, venerdì 14 gennaio, ha perso anche il parroco emerito don Luciano Ruggeri, che è stato a Cesano dal 1976 al 2018, prima di essere ricoverato all'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. I funerali di don Luciano saranno celebrati alle 15 di lunedì nel “suo” oratorio di via Molino Arese. Sarà lutto cittadino, come da ordinanza che il sindaco Maurilio Longhin firmerà lunedì mattina. Non sono ancora stati fissati, al momento, la data e l'ora del funerale di Giuliano Sala.