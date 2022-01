E' morto don Luciano Ruggeri, parroco emerito di Molinello

Il lutto

L'amato sacerdote era stato nella parrocchia di San Pio X per più di quarant'anni.

Un altro lutto ha colpito la comunità di San Pio X a Molinello di Cesano Maderno: si è spento nelle scorse ore il parroco emerito don Luciano Ruggeri. Solo pochi giorni fa la comunità aveva pianto don Mario Mascheroni, ex coadiutore parrocchiale.

E' morto don Luciano Ruggeri

Nato a Castano, nel milanese, l'11 ottobre 1930, don Luciano era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1957. Mandato a Monza come vicario parrocchiale a Sant'Albino, nel 1961 era stato trasferito a Milano, nella parrocchia di Santa Maria Rossa. L'arrivo a Molinello di Cesano Maderno, come secondo parroco della storia della chiesa locale, nel 1976. Nella parrocchia di via Molino Arese don Luciano era rimasto anche da residente con incarichi pastorali. Nel 2017 proprio qui aveva festeggiato i 60 anni di ordinazione sacerdotale. E proprio qui saranno celebrati, lunedì, i funerali.

"Amo la parrocchia di Molinello"

Il sindaco Maurilio Longhin ha annunciato che lunedì, per la cerimonia funebre del sacerdote, proclamerà il lutto cittadino. Così don Luciano Ruggeri diceva al Giornale di Seregno in occasione del suo sessantesimo di ordinazione: "Amo la parrocchia e ho sempre amato tutti quelli con cui ho avuto modo di confrontarmi in tutti questi anni di servizio svolto per la Chiesa. Confessare, celebrare la Messa e impegnarmi per la comunità sono da sempre state le mie più grandi passioni. Ricevo ancora moltissime lettere dei fedeli che mi chiedono aiuto e consiglio, e ogni volta sono molto felice di rispondere e dare una mano a chiunque me lo chieda".