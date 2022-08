Cestini riempiti coi sacchetti dei rifiuti, presi due "furbetti". Li hanno colti sul fatto gli agenti della Polizia Locale di Desio.

Lasciavano i sacchetti con la propria immondizia nei cestini dei rifiuti, colti sul fatto due desiani responsabili dell’abbandono. Grazie alla Polizia Locale, questa volta non sono riusciti a farla franca. Dopo diverse segnalazioni arrivate al comando di via Partigiani d’Italia, è stato predisposto un apposito servizio in borghese per il controllo mirato del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. In particolare, il problema riguarda proprio i cestini, che vengono riempiti con i sacchetti pieni di immondizia, che, invece, andrebbero conferiti secondo i giorni della raccolta, predisposti dal Comune.

Appostamenti nei vari quartieri

Per il controllo sono stati impiegati due agenti. Dopo appostamenti in diversi punti della città che sono stati indicati come luoghi sensibili per l’abbandono, i vigili hanno pizzicato due persone, cogliendole sul fatto nel momento in cui stavano buttando il sacchetto nel cestino. Uno nella zona di via Dolomiti, nel quartiere San Giovanni Battista, e l’altro nella zona del centro. I responsabili dell’illecito conferimento sono stati sanzionati in base a quanto previsto dal regolamento sui rifiuti. Nelle prossime settimane sono in programma altri controlli per contrastare l’abbandono dei rifiuti.