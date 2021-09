Si sono tenuti oggi, venerdì 24 settembre, nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Velasca i funerali di Pino Motta, ex assessore comunale ed ex presidente del Consiglio comunale, scomparso nella giornata di martedì 21 settembre.

Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Pino Motta

A rendergli l'ultimo saluto tanta gente comune e molti esponenti della politica vimercatese di oggi e del passato. Tra i presenti ovviamente il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini con la lascia tricolore ma anche i due ex sindaci Enrico e Paolo Brambilla con cui Motta condivise l'esperienza politica prima come capogruppo di maggioranza poi come presidente del consiglio comunale.

Il ricordo

Al termine della funzione, in una chiesa gremita dove molte persone hanno seguito i funerali sul sagrato, Motta è stato ricordato, non solo per le sue qualità politiche e personali ma anche per le sue passioni - ad esempio quella per il ciclismo - nelle parole del grande amico Savino Bosisio, presidente di Anpi Vimercate ma anche in quelle dei due ex sindaci Enrico e Paolo Brambilla.