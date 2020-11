Rischio Covid: chiuso il chiosco nel parco di Seregno FOTO

Assembramenti di anziani, chiuso il chiosco nel parco della Porada a Seregno. Lo ha deciso il Comune con una ordinanza per prevenire i contagi da Covid. Sbarrati anche due giardini comunali e un campo sportivo.

Covid, chiuso il chiosco nel parco

Troppi anziani a giocare a carte, chiuso il chiosco nel parco 2 Giugno alla Porada. Lo ha deciso il sindaco, Alberto Rossi, con un’ordinanza che rende inaccessibile la struttura in fondo a via Asti, in zona Ceredo. Con il nastro California sono stati sbarrati gli accessi oltre a panche e tavoli in legno. Per lo stesso motivo l’Amministrazione ha chiuso anche il campo di calcetto nel parco Caduti di Nassiriya e i giardini pubblici Parravicini in corso Matteotti e della Trancia in via Colombo. In precedenza era già stato chiuso al pubblico il campo bocce alla Porada.

La situazione dei contagi Covid

A Seregno l’inizio della settimana registra oltre 1.080 positivi al Covid: 261 i nuovi casi fra giovedì e domenica, con un “picco” di 72 unità proprio giovedì. Quasi 750 i residenti in isolamento. Dall’inizio della pandemia, nel marzo scorso, i casi sono oltre 1.800.

Diciassette le vittime del virus

In città sale purtroppo anche il numero delle vittime, 17 nella seconda ondata della pandemia (dato aggiornato a lunedì 16 novembre). Con le ultime quattro vittime, l’età media dei deceduti è salita a 81 anni. Restano stabili le classi in quarantena: 25 contro le 53 delle scorse settimane. Intanto il Comune prosegue con i servizi della Protezione civile rivolti alle persone in quarantena, in particolare la consegna a domicilio di spesa, farmaci e sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti,

Torna alla home page