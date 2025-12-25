Cicche di sigaretta e una svastica: incresciosi vandalismi ai presepi

Mozziconi di sigarette nelle statuine dei pastori e una svastica sulla sagoma di San Giuseppe. Incresciosi atti vandalici contro il presepe della parrocchia San Vito e quello realizzato all’esterno dall’Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso con le associazioni.

Cicche di sigaretta e una svastica sui presepi

Le cicche di sigaretta sono state rinvenute sulle teste dei pastori nella rappresentazione della Natività che ogni anno viene allestita nello spazio a destra non appena varcato l’ingresso della chiesa, mentre il simbolo nazista ha deturpato il mantello del padre putativo di Gesù, raffigurato su una tavola in compensato che insieme ad altre va a comporre il presepe situato in piazza, nei pressi della Rsa Villa Cenacolo.

A notarlo i bambini di quinta elementare

L’amara scoperta è stata fatta sabato mattina, 20 dicembre, dai bambini di quinta elementare, che in quel momento si trovavano in chiesa per le confessioni. Mentre i sacerdoti e gli alunni erano impegnati nel sacramento della penitenza, alcuni ragazzini hanno segnalato quello che avevano appena notato, chiedendo al parroco, don Marcello Grassi: «Perché le persone ce l’hanno con la chiesa?».

La condanna del parroco durante la Messa

I due fatti hanno scosso molto i bambini e anche il responsabile della Comunità pastorale Santo Stefano, che ha condannato quanto avvenuto durante la Messa di domenica mattina proprio in San Vito, dedicata alla benedizione delle statuine di Gesù Bambino:

«Purtroppo spiace che capitino queste cose, sopratutto nel periodo natalizio – ha detto il sacerdote amareggiato – Ma anche di fronte a questi episodi dobbiamo dare speranza, essere segnali di luce». Un invito che è stato accolto dai moltissimi partecipanti alla Via Natalis organizzata nel pomeriggio nel parco di Villa Cenacolo.

La Polizia Locale sta visionando le telecamere

Intanto la Polizia Locale sta visionando i filmati del sistema di videosorveglianza comunale per cercare di risalire al giorno esatto in cui è avvenuto il vandalismo al presepe presente in piazza San Vito e nel caso individuare il responsabile.